airberlin setzt Flugprogramm in Tegel fort

airberlin hat nach Bekanntgabe des verschobenen Eröffnungstermins für den Flughafen BER eine Task Force „Tegel“ beauftragt, das erweiterte Flugprogramm am neuen Standort auf die Gegebenheiten des alten Flughafens Berlin-Tegel anzupassen.

Experten aus den Bereichen Flugplanung, Revenue Management und Service Center beraten seit vergangener Nacht die operativen Abläufe, um geplante und gebuchte Flüge des Berliner Marktführers durchführen zu können. Für Fluggäste ändert sich zunächst nichts, statt vom neuen Flughafen BER fliegt airberlin wie gewohnt vom Flughafen Berlin-Tegel. Jede Buchung bleibt bestehen, alle betroffenen Fluggäste werden von airberlin über ihre Flüge persönlich informiert. Gleiches gilt für Fluggäste von Sonderflügen im Rahmen des Airportumzugs. Hartmut Mehdorn, CEO airberlin, verwies auf die besonderen Herausforderungen, die sich nun für die Fluggesellschaft ergeben. „Die Situation ist außerordentlich knifflig, da wir mindestens eine Million Fluggäste einzeln über ihren Abflug- bzw. Ankunftsflughafen informieren müssen. Außerdem muss das größere, ehrgeizigere airberlin Flugprogramm des BER ausgerechnet in der Sommersaison jetzt mit alter Infrastruktur am Flughafen Tegel bewältigen werden“, sagte Mehdorn. „Für dieses Provisorium müssen wir uns bei unseren Fluggästen entschuldigen, wir können selbst nur schwer damit leben.“ Mehdorn betonte gleichzeitig, wie wichtig der neue Flughafen BER für airberlin als Drehkreuz ist. „Wir freuen uns weiterhin auf den neuen Flughafen Berlin Brandenburg, wo wir unseren Gästen viel besseren Service bieten können“, sagte Mehdorn. „Dazu brauchen wir aber einen neuen verlässlichen Eröffnungstermin, der möglichst nach unserem Sommerflugplan liegt.“ airberlin wird am kommenden Wochenende bei den „Besuchertagen“ des Flughafens BER teilnehmen und durch Gewinnspiel-Aktionen über das neue Flugprogramm informieren.