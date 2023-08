Zwei AI Flüge ausgefallen

Zwei Flüge der Air India nach Mumbai und Kabul mussten abgesagt werden, da die Piloten aus Protest ihrer Arbeit fern blieben.

Eine Einheit der Kader-Piloten der nationalen Fluggesellschaft hatte zum Protest gegen die Kürzungen ihrer leistungsgebundenen Boni aufgerufen. Die beiden Flüge nach Mumbai und Kabul waren gestrichen worden, nachdem die Piloten nicht zur Arbeit erschienen waren. Die vom Ausfall betroffenen Passagiere wurden auf einem anderen Flug nach Mumbai, respektive in einem Hotel untergebracht. Der Repräsentant der Piloten, Kapitän Bhalla sagte, die Piloten hätten entschieden, in den Streik zu treten, weil sie in dieser Situation – mit den genannten Lohnkürzungen – nicht in der Lage seien, zu arbeiten. Air India beschäftigt rund 300 sogenannter Executive Piloten, da diese Teil der Geschäftsleitung sind, können sie keine Gewerkschaft bilden und können eigentlich auch keinen Streik ausrufen. Bhalla sagte, CMD Arvind Jadhav hätte die Löhne der Kader-Piloten um 70 Prozent gekürzt, 50 Prozent davon ersichtlich, zwanzig versteckt. Er unterstellt Jadhav, ausländische Piloten für US$13.500 einstellen zu wollen und die eigenen Angestellten für „Erdnüsse“ arbeiten zu lassen.