WestJet muss Q1 Gewinnaussichten stutzen

WestJet Airlines erwartet einen Rückgang der Einnahmen pro Sitz im ersten Quartal um 10 bis 12 Prozent.

Vorjahresvergleiche werden etwas verzerrt, da Ostern letztes Jahr in Q1, dieses Jahr aber in Q2 liegt. Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft WestJet warnte trotzdem vor schlechten Aussichten. Sie kämpft mit der stotternden Wirtschaft, harter Konkurrenz und tiefen Verkaufszahlen. Die Auslastung der Flugzeuge sank dank Kapazitätskürzungen nur um 0,2 Punkte auf 82,6 Prozent. Mit weiteren Kapazitätskürzungen will sich Westjet noch besser an den Markt anpassen.

Die schlechteren Q1 Gewinnaussichten dürften Verunsicherungen an der Börse bringen, glauben Analysten. Die Börse in Toronto reagierte auch prompt, die Aktien verloren sechs Prozent.