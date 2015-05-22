Dritter Falcon 8X steht in Flugerprobung

Dassault Falcon 8X Flight Test (Foto: Dassault)

Während der EBACE gab es auch einen Update zum Flugtestprogramm des neusten Business Jets von Dassault, der dritte und letzte Falcon 8X Prototyp hat am 11. Mai seinen ersten Flug unternommen.

Am Steuer beim Erstflug von Prototyp Nummer 3 saßen die beiden Testpiloten Etienne Faurdessus und Damien Brault. Der erste Testflug von Prototyp S/N 03 verlief nach Angaben von Dassault problemlos. Bis Mitte Mai haben die drei Falcon 8X Prototypen fünfzig Flüge absolviert. Die beiden ersten Prototypen werden ab dem Flugtestzentrum von Dassault in Istres getestet, während der dritte Prototyp im Juni bereits nach Little Rock in die USA überflogen wird, wo er eine komplette Innenausstattung erhalten wird. Für das komplette Flugtestprogramm rechnet Dassault mit rund 200 Flügen und 500 Flugstunden. Die US-amerikanische FAA- und europäische EASA-Zulassung wird für Mitte 2016 erwartet.

Mit dem Prototypen S/N 01 hat Dassault die Flugtestenvelope bereits auf Geschwindigkeiten von Mach 0,96 und bis auf Flughöhen von 51.000 Fuß ausgeweitet. Auch Flüge mit hohen Anstellwinkeln wurden bereits unternommen. Mit dem Flugzeug wurden auch bereits Abbremsmanöver bei hohen Geschwindigkeiten absolviert.

Mit dem Prototypen S/N 02 werden hauptsächlich die Leistungswerte beim Normalbetrieb erflogen, diese umfassen den Treibstoffverbrauch in allen Flugphasen und die gesamten Leistungswerte bei Start und Landung.

In der Endfertigung stehen bereits acht Maschinen und fünfzehn weitere Falcon 8X stehen in unterschiedlichen Baustufen.

Der neuste Business Jet von Dassault wurde im letzten Mai an der EBACE 2014 in Genf vorgestellt, nach nur neun Monaten konnte im Februar 2015 das Flugtestprogramm gestartet werden.

Der Falcon 8X ist eine verbesserte und leicht gestreckte Falcon 7X. Der neue Luxus Jet wird mehr Passagiere über weitere Distanzen transportieren können als der Falcon 7X. Die Kabine der Falcon 8X ist mit einer Länge von 13 Metern gut 1,1 Meter länger als die der Vorgängerin. Dank sparsamerer Triebwerke und mehr internem Treibstoff kann die Reichweite verglichen mit der 7X bei der 8X von 5.950 Nautischen Meilen (11.019 km) auf 6.450 Nautische Meilen (11.945 km) erhöht werden. Diese Reichweite kann bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,80, einer dreiköpfigen Besatzung und mit acht Passagieren überwunden werden.

Mit diesen Leistungswerten wird die Falcon 8X Städtepaare wie New York und Dubai nonstop verbinden können. Die Falcon 8X soll bereits ab 2016 verfügbar sein und kostet rund 57 Millionen US Dollar.