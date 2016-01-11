Dassault lieferte weniger Business Jets aus

Dassault Falcon 7X at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Im letzten Jahr konnte der französische Flugzeugbauer Dassault laut eigenen Angaben 55 Falcon Business Jets ausliefern.

Dassault leidet an der Absatzschwäche für Business Jets, mit 55 Auslieferungen lag die Zahl markant tiefer als noch in den Vorjahren. In dem Berichtsjahr 2014 konnte der französische Flugzeugbauer noch 68 Luxusjets ausliefern und ein Jahr zuvor waren es 75. Die schlechteren Zahlen lassen sich durch die Absatzkrise in Russland und China erklären, in diesen Märkten ging die Nachfrage nach großen Business Jets während den letzten Jahren drastisch zurück.

Bei den Bestellungen sieht es ebenfalls nicht rosig aus, im Berichtsjahr 2015 konnte Dassault lediglich 25 Geschäftsreisejets verkaufen, das war ein Rückgang von gut siebzig Prozent. Ende Dezember 2015 standen in den Auftragsbüchern noch 91 Falcon Business Jets.