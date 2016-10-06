Dassault liefert erste Falcon 8X aus

Dassault Falcon 8X erste Auslieferung (Foto: Dassault)

Der französische Flugzeugbauer Dassault konnte am 5. Oktober 2016 den ersten Falcon 8X an einen Kunden übergeben.

Die feierliche Übergabe fand im Dassault Hauptwerk Bordeaux-Mérignac statt, das Flugzeug ging an einen griechischen Business Jet Betreiber. Amjet Executive wird dadurch zur ersten Falcon 8X Betreiberin.

Dassault Falcon 8X Flight Test (Foto: Dassault)

Die Falcon 8X wurde an der EBACE 2014 in Genf lanciert und startete am 6. Februar 2015 in die Flugerprobung. Die Maschine konnte Ende Juni 2016 die europäische EASA und US-amerikanische FAA Zulassung entgegennehmen. Die drei Prototypen haben bis zur Zulassung während 400 Flügen rund 830 Flugstunden absolviert. Am 5. Oktober 2016 konnte nun planmäßig die erste Kundenmaschine übergeben werden.

Dassault Falcon 8X at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Die Falcon 8X ist eine verbesserte und leicht gestreckte Falcon 7X. Der neue Luxus Jet kann mehr Passagiere über weitere Distanzen transportieren als es die Falcon 7X kann. Die Kabine der Falcon 8X ist mit einer Länge von 13 Metern gut 1,1 Meter länger als die der Vorgängerin. Dank sparsameren Triebwerken und mehr internem Treibstoff konnte die Reichweite verglichen mit der 7X bei der 8X von 5.950 Nautischen Meilen (11.019 km) auf 6.450 Nautische Meilen (11.945 km) erhöht werden. Diese Reichweite kann bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,80, einer dreiköpfigen Besatzung und mit acht Passagieren überwunden werden.

Mit diesen Leistungswerten kann die Falcon 8X Städtepaare wie New York und Dubai nonstop verbinden. Die Falcon 8X kostet rund 57 Millionen US Dollar.