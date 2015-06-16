Falcon 8X an der Paris Air Show

Dassault Falcon 8X Flight Test (Foto: Dassault)

Zu der EBACE in Genf hat es mit der Falcon 8X nicht gereicht, doch nun holt Dassault den Auftritt an der Paris Air Show nach.

Dassault ist mit einem Grossaufgebot an der Paris Air Show, zum ersten Mal nimmt auch der Falcon 8X an einer internationalen Luftfahrtausstellung teil. Der Falcon 8X ist auch an der Flugshow dabei. Der Falcon 8X Business Jet wurde an der EBACE 2014 in Genf vorgestellt und nach nur neun Monaten konnte im Februar 2015 mit dem Flugtestprogramm begonnen werden.

Der Falcon 8X ist eine verbesserte und leicht gestreckte Falcon 7X. Der neue Luxus Jet wird mehr Passagiere über weitere Distanzen transportieren können als der Falcon 7X. Die Kabine der Falcon 8X ist mit einer Länge von 13 Metern gut 1,1 Meter länger als die der Vorgängerin. Dank sparsamerer Triebwerke und mehr internem Treibstoff kann die Reichweite verglichen mit der 7X bei der 8X von 5.950 Nautischen Meilen (11.019 km) auf 6.450 Nautische Meilen (11.945 km) erhöht werden. Diese Reichweite kann bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,80, einer dreiköpfigen Besatzung und mit acht Passagieren überwunden werden.

Mit diesen Leistungswerten wird die Falcon 8X Städtepaare wie New York und Dubai nonstop verbinden können. Die Falcon 8X soll bereits ab 2016 verfügbar sein und kostet rund 57 Millionen US Dollar.