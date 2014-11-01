Dassault M.D.450 Ouragan

Dassault M.D.450 Ouragan Die Ouragan ist der erste Düsenjäger aus französischer Produktion. Mit der Konstruktion gelang Marcel Dassault ein hervorragendes Düsenjagdflugzeug der ersten Generation. Das Flugzeug war der Wegbereiter für die erfolgreichen Jagdflugzeuge von Dassault. Spannweite: 13,16 m mit Zusatztanks, Länge: 10,74 m, Geschwindigkeit: 940 km/h.

Mit der Ouragan gelang Dassault eine konkurrenzfähige Konstruktion zu den Mustern aus England, Amerika und Russland. Unter israelischer Flagge bewährte sich das Jagdflugzeug gegen die russische MiG-15 und die britische Vampire der ägyptischen Luftwaffe. Die Ouragan (Wirbelsturm) absolvierte am 28. Februar 1949 ihren Erstflug und bildetet den Auftakt für Dassault als erfolgreicher Produzent von Düsenjägern. In nur fünfzehn Monaten entstand ein schnittiger Tiefdecker mit leichter Flügelpfeilung und einem Rolls-Royce Nene Triebwerk, das in Frankreich bei Hispano-Suiza hergestellt wurde. Von 350 bestellten Flugzeugen stellte die französische Luftwaffe nur 250 Stück in den Dienst. Vierundzwanzig Ouragan wurden nach Israel geliefert, das Land übernahm später nochmals fünfzig Einheiten direkt von der Armée de l' Air. Dassault erhielt für dieses Muster auch einen Exportauftrag über 104 Flugzeuge von Indien. In Frankreich blieb die MD.450 Ouragan bis Mitte der sechziger Jahre bei Reserve- und Ausbildungseinheiten in Betrieb. In den siebziger Jahren gelangten noch zwölf Maschinen von Israel nach El Salvador.

Technische Daten Dassault MD.450B Ouragan

Hersteller: Avions Marcel Dassault, Frankreich

Verwendung: Düsenjagdflugzeug der ersten Generation

Antrieb: Ein Rolls-Royce Nene 104B

Leistung: 2270 kp

Besatzung: 1 Pilot

Erstflug: 28. Februar 1949

Länge: 10,74 m Spannweite: 11,98 m Höhe: 4,17m Flügelfläche: 23,4 m² Leergewicht: 4800 kg Normales Startgewicht: 6950 kg Maximale Geschwindigkeit auf Meereshöhe: 930 km/h Maximale Geschwindigkeit auf 12'000 m: 810 km/h Steiggeschwindigkeit auf 3000 m: 3,15 Minuten Dienstgipfelhöhe: 13'000 m Reichweite mit internem und externem Kraftstoff: 840 km

Bewaffnung: Vier 20 mm Bordkanonen, bis zu 16 Raketen als Aussenlasten.