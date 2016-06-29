Dassault Falcon 8X ist zugelassen

Dassault Falcon 8X Flight Test (Foto: Dassault)

Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat der Falcon 8X die Musterberechtigung erteilt, die US-amerikanische Zulassung wird in den nächsten Wochen erwartet.

Die Falcon 8X wurde an der EBACE 2014 in Genf lanciert und startete am 6. Februar 2015 in die Flugerprobung. Die drei Prototypen haben bis zur Zulassung während 400 Flügen rund 830 Flugstunden absolviert. Die erste Kundenmaschine soll laut Dassault im vierten Quartal 2016 ausgeliefert werden.

Dassault Falcon 8X at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Die Falcon 8X ist eine verbesserte und leicht gestreckte Falcon 7X. Der neue Luxus Jet kann mehr Passagiere über weitere Distanzen transportieren als es die Falcon 7X kann. Die Kabine der Falcon 8X ist mit einer Länge von 13 Metern gut 1,1 Meter länger als die der Vorgängerin. Dank sparsameren Triebwerken und mehr internem Treibstoff konnte die Reichweite verglichen mit der 7X bei der 8X von 5.950 Nautischen Meilen (11.019 km) auf 6.450 Nautische Meilen (11.945 km) erhöht werden. Diese Reichweite kann bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,80, einer dreiköpfigen Besatzung und mit acht Passagieren überwunden werden.

Mit diesen Leistungswerten kann die Falcon 8X Städtepaare wie New York und Dubai nonstop verbinden. Die Falcon 8X kostet rund 57 Millionen US Dollar.