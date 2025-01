Weniger WEF-Verkehr am Flughafen St.Gallen-Altenrhein

Am Flughafen St.Gallen-Altenrhein kam es letzte Woche während des World Economic Forums infolge nachteiliger Wetterlage zu weniger Verkehrsaufkommen als in den Vorjahren.

Vergangene Woche fand das World Economic Forum (WEF) in Davos statt. Der Regionalflughafen ist der nächstgelegene Airport zu Davos und somit der Zielflughafen für eine schnelle Anbindung zum Weltwirtschaftsforum. Dies bedeutet – im Normalfall – Hochbetrieb für den Flugplatz St.Gallen-Altenrhein, nicht aber in der vergangenen Woche. Die hartnäckige Nebellage verursachte zahlreiche Ausweichlandungen und dadurch weniger Verkehrsaufkommen als üblich.

Aufgrund der geringeren Frequentierung verzeichnete der Flugplatz St.Gallen-Altenrhein rund 160 zusätzliche Flugbewegungen; dies entspricht einem Minus von rund 40% im Vergleich zur Vorjahreswoche.

Leider hat die meteorologische Grosswetterlage und die dadurch schlechten Sichtverhältnisse in der diesjährigen WEF-Woche einen eingeschränkten Flugbetrieb verursacht und somit während den ersten Tagen lediglich eine beschränkte Anzahl Ankünfte und Abflüge zugelassen. Trotz des Wetterumschwungs in der zweiten Wochenhälfte konnten wir insgesamt weniger Flugverkehr als in den Vorjahren verzeichnen. Es tut mir allem voran für unsere Kunden und Partner leid, welche nicht wie geplant zu ihrem Zielort operieren konnten, aber auch für all unsere Mitarbeitenden, welche mit Spannung und höchster Motivation dieser Woche entgegenfiebern. Unternehmerisch betrachtet sind wir den meteorologischen Risiken ausgesetzt, damit müssen und werden wir umgehen,