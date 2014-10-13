Swiss mit mehr Passagieren

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im September 2014 1,585 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Zunahme von 4,9 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 2,5 Prozent auf 4,039 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 4,1 Prozent auf 3,487 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 86,3 Prozent und verbesserte sich somit um 1,3 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im September 2014 eine Zunahme von 3,4 Prozent auf 135 Millionen Frachttonnenkilometer vermelden. Swiss konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 13,168 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 0,9 Prozent.