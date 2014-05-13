Mit Swiss flogen mehr Passagiere

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im April 2014 1,482 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Anstieg von drei Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im April verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 3,1 Prozent auf 3,881 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um drei Prozent auf 3,881 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei soliden 84,4 Prozent und verschlechterte sich somit um 0,1 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im April ein Wachstum verbuchen, die Airline mit Hauptsitz in Basel absolvierte im April 2013 132 Millionen Fracht Tonnen Kilometer.