Swiss meldet weniger Passagiere

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Februar 2014 1,142 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Abnahme von zwei Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 2,8 Prozent auf 3,455 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 3,6 Prozent auf 2,704 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei 78,2 Prozent und verbesserte sich somit um 0,5 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im Februar 2014 um vier Prozent wachsen, die Airline mit Hauptsitz in Basel absolvierte im Februar 124 Millionen Fracht Tonnen Kilometer.