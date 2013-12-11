Swiss mit weniger Passagieren

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im November 2013 1,220 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Abnahme von 2,7 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 4,0 Prozent auf 3,696 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 2,5 Prozent auf 2,904 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei unbefriedigenden 78,6 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,1 Prozentpunkte. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres beförderte die Swiss 15,774 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent.