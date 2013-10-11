Swiss meldet weniger Passagiere

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im September 2013 1,511 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Abnahme von 1,1 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 2,6 Prozent auf 3,941 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 1,2 Prozent auf 3,350 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei soliden 85 Prozent und verminderte sich damit um 1,1 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im September 2013 eine Zunahme von 4,4 Prozent auf 131 Millionen Frachttonnenkilometer vermelden. Swiss konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 13,047 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 0,7 Prozent.