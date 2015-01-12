Mit Swiss flogen im Dezember mehr Passagiere

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Dezember 2014 1,296 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 2,6 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Dezember 2014 um 2,6 Prozent auf 3,877 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 3,9 Prozent auf 3,156 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent verbessert. Bei der Fracht konnte die Swiss im Dezember 2014 um 7,1 Prozent auf 141 Millionen Fracht Tonnen Kilometer wachsen. Im letzten Jahr konnten Swiss und Edelweiss zusammen 17,270 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 1,4 Prozent.