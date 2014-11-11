Swiss mit mehr Passagieren

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Oktober 2014 1,572 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 4,3 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Oktober verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 2,6 Prozent auf 4,096 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 3,7 Prozent auf 3,489 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,2 Prozent und verbesserte sich damit um einen Prozentpunkt. Bei der Fracht konnte die Swiss im Oktober eine Zunahme von 2,9 Prozent auf 140 Millionen Frachttonnenkilometer vermelden. Mit Swiss flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 14,740 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,3 Prozent.