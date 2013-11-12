Swiss mit leicht mehr Passagieren

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Oktober 2013 1,507 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 0,5 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Oktober verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 2,7 Prozent auf 3,994 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 3,1 Prozent auf 3,362 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei 84,2 Prozent und verbesserte sich damit um 0,4 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im Oktober eine Zunahme von 6,3 Prozent auf 136 Millionen Frachttonnenkilometer vermelden. Mit Swiss flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 14,554 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 0,7 Prozent.