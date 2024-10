Weeze freut sich auf Herbstferienverkehr

Flughafen Weeze (Foto: Flughafen Weeze)

Der Flughafen Weeze erwartet in den Herbstferien 2024 rund 125.000 Passagiere und damit erneut ein kräftiges Plus verglichen zum gleichen Vorjahreszeitraum.

Der Airport Weeze freut sich, auch in den Herbstferien 2024, in der Zeit vom 12.10. bis 27.10.2024 einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen im Vorjahresvergleich zu verzeichnen. In den kommenden zwei Wochen werden insgesamt rund 125.000 Passagiere erwartet – ein Wachstum von 25% im Vergleich zum Vorjahr, in dem etwa 100.000 Passagiere den Flughafen nutzten. 690 Flüge werden während der Herbstferien am Airport Weeze starten und landen, während es im Vorjahr noch 550 waren.

„Wir freuen uns, dass immer mehr Reisende unseren Flughafen für ihre Herbstferien nutzen. 40 Ziele werden während der Herbstferien angeflogen – die drei Topziele liegen in Spanien“, sagt Tom Kurzweg, Unternehmenssprecher der Flughafen Niederrhein GmbH. „Es sind Mallorca, Girona und Málaga, die am häufigsten angeflogen werden, alleine nach Palma wird über 30 mal abgehoben.“ Eine weitere Welle mit besonders vielen Fluggästen ist für Ende Oktober zu erwarten, wenn auch im niederländischen Gelderland die „herfstvakantie“ beginnen.

Der Airport Weeze ist für diese besonders verkehrsreichen Tage sehr gut vorbereitet. Er bittet die Fluggäste dennoch, ausreichend Zeit für ihren Check-in und die Sicherheitskontrollen einzuplanen und möglichst 2,5 Stunden vor Abflug am Airport zu sein.

Flughafen Weeze