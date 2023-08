Wataniya Airways geht an den Start

Die neue Fluggesellschaft Wataniya Airways wird im Februar ab Kuwait an den Start gehen.

Die neu gegründete Airline positioniert sich in einem höher liegenden Preissegment als Premium Carrier. Wataniya Airways wird ab Februar zweimal täglich von Kuwait City nach Dubai verkehren. Die neue Fluggesellschaft hat sich für Airbus A320 Flugzeuge entschieden und wird den Dienst vorerst mit 15 Piloten und 59 Flugbegleitern antreten. Am 15. Dezember ist zudem ein Börsengang in Kuwait geplant.