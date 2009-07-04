Kuwait Airways bereitet Team auf Privatisierung vor
04.07.2009 PSEN
Kuwait Airways Corporation (KAC) hat einen Führungskurs lanciert um den Übergang in die Private Marktwirtschaft zu erleichtern.
Kuwait Airways Corporation (KAC) hat einen Führungskurs lanciert um den Übergang in die private Marktwirtschaft zu erleichtern.
Das Training soll den Angestellten der von der Regierung geführten Airline helfen, sich im neuen, privatisierten Umfeld leichter einzuleben. Das Programm soll ausserdem die Führungsqualitäten der Mitarbeiter stärken und ihnen ein positives Denken vermitteln. Eine erste Gruppe von vierzig Angestellten unterschiedlicher Bereiche hat ihren Kurs bereits am 22 Juni begonnen, eine zweite Tranche startet im Oktober 2009.