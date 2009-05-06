Wataniya Airways mit neuen Routen
06.05.2009 RK
Die noch junge Fluggesellschaft aus Kuwait expandiert ihr Streckennetz nach Amman in Jordanien.Die Hauptstadt von Jordanien ist für die Bürger von Kuwait eines der beliebtesten Reiseziele, deshalb wir Wataniya ab anfangs Juni täglich die Strecke Kuwait Amman bedienen. Momentan befliegt Wataniya Airways ab Kuwait die Städte Dubai, Bahrain, Kairo und Beirut. Die Fluggesellschaft betreibt momentan zwei Airbus A320 Verkehrsflugzeuge. Mitte Mai wird die dritte Maschine durch Airbus ausgeliefert, sodass anfangs Juni die Destination Amman ins Flugprogramm aufgenommen werden kann. Die Airbus A320 von Wataniya Airways haben lediglich 122 Passagiersitze und heben sich durch ein besseres Platzangebot von ihren Konkurrenten ab. Link: Wataniya Airways