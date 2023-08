Angebotserweiterung bei Bahrain Air

Die Fluggesellschaft Bahrain Air plant eine Angebotserweiterung. So sollen ab dem 30. März direkte Flüge nach Kuwait und ab dem 31. März nach Alexandria, Ägypten, angeboten werden.

Nach Alexandria sind vier Flüge pro Woche jeweils um 23.00 Uhr vorgesehen, nach Kuwait drei Flüge pro Woche um 10.30 Uhr. Der Preis für ein Ticket nach Alexandria beträgt 10 Bahrainische Dinars (1 BHD = 1.72 €) und nach Kuwait sieben BHD. Bahrain Air ist ein Startup-Unternehmen aus dem Scheichtum Bahrain, das seit dem 3. Februar 2008 tätig ist. Ebenfalls in Bahrain ist die Fluggesellschaft Gulf Air zuhause. Derzeit fliegt Bahrain Air regelmässig sieben Destinationen vom Bahrain International Airport aus an. Die Fluggesellschaft führt die Flüge mit drei Airbus A320 durch. Bahrain Air ist die erste kostengünstige Premium-Fluggesellschaft aus Bahrain, die in Privatbesitz ist. Die Gesellschaft wurde gegründet, um bei der Zivilluftfahrt und im Tourismus- und Transportindustriesektor des Scheichtums mitzuwirken.