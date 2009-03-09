Wataniya Airways baut Streckennetz aus
09.03.2009 RK
Wataniya Airways fliegt seit letztem Donnerstag, dem 5. März 2009, zweimal im Tag von Kuwait nach Bahrain.Die noch junge Fluggesellschaft aus Kuwait bietet seit letzter Woche drei neue Destinationen an. Neben Dubai wird neu nach Beirut, Kairo und nach Bahrain geflogen. Die neuste Route von Kuwait nach Bahrain wird täglich zweimal mit einer neuen A320 Maschine beflogen. Wataniya Airways betreibt momentan zwei Airbus A320 und wird ihr Streckennetz im Mittleren Osten kontinuierlich ausbauen, wenn die nächsten fünf Flugzeuge zur Flotte stossen. Die Airbus A320 Flugzeuge von Wataniya sind mit 122 Sitzplätzen ausgelegt. Link: Wataniya Airways