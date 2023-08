Jazeera Airways finanziert mit DVB Bank

Die arabische Jazeera Airways finanziert zwei neue Airbus A320 Kurzstreckenflugzeuge über Mittel von DVB Bank und Natixis Transport Finance.

Die Geschäftsleitung von Jazeera Airways sieht sich durch diese Finanzierung auf dem richtigen Weg in ihrer Expansionsstrategie. Geschäftsführer von Jazeera Airways, Marwan Voodai, ist froh über die gute Zusammenarbeit mit den zwei europäischen Finanzinstituten. Die DVB Bank ist in Frankfurt zu Hause und relativ stark in der Finanzierung von Flugzeugen und die Unternehmung Natixis Transport Finance ist in Frankreich stark verankert. Jazeera Airways operiert momentan acht Airbus A320 Maschinen aus ihren beiden Verkehrsdrehscheiben in Kuwait und Dubai.