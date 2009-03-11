Boeing ist mit 787 auf Kurs

Boeing arbeitet noch immer an der Auslieferung ihrer ersten 787 Dreamliner im ersten Quartal 2010, es läuft alles nach Plan.

Auch die ersten Testflüge sollen wie geplant im zweiten Quartal 2009 stattfinden. Das sagte Scott Carson, CEO von Boeing Commercial Airplanes. Geldprobleme bestünden auch keine, die Finanzierung sei bis nächstes Jahr gesichert, trotz der gedrosselten Bestellungen. Die Nachfrage nach der 787 sei gut, Boeing habe zurzeit 878 Bestellungen von 57 Kunden. Probleme gab es in der Produktion wegen späten Änderungen im Design des Flugzeugs, Lieferengpässen und minderwertiger Arbeit bei den Komponenten.