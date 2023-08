Jet Airways lanciert neuen Flug

Die indische Jet Airways gab heute bekannt, dass sie Direktflüge von Kuwait nach Mumbai in ihr Angebot aufnehmen will.

Ab dem 29. März 2009 will die Airline täglich direkt von Mumbai nach Kuwait fliegen. Dies sei der zweite tägliche Service nach Kuwait von Indien aus, bereits heute bedient Jet Airways die Strecke von Kochi nach Kuwait. Der Flug 9W 572 wird jeweils um 19.00 Uhr in Mumbai starten und um 20.30 an der Zieldestination ankommen. Ebenso wird der Rückflug um 21.30 von Kuwait starten. Die Airline ist zuversichtlich, dass die Nachfrage auch für diese Strecke hoch sein wird.