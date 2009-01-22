Wataniya Airways holt ersten Airbus A320 ab
22.01.2009 RK
Die neue Airline aus Kuwait konnte am 21. Januar 2009 ihren ersten von sieben Airbus A320 Kurz- bis Mittelstreckenjet in Empfang nehmen.
Die neue Airline aus Kuwait konnte am 22. Januar 2009 ihren ersten von sieben Airbus A320 Kurz- bis Mittelstreckenjet in Empfang nehmen.
Die Maschine wird ab dem 24. Januar 2009 auf der ersten Route von Wataniya Airways den regulären Linienbetrieb aufnehmen. Der Eröffnungsflug wird von Kuwait nach Dubai führen, die Strecke wird vorläufig zweimal pro Tag bedient. Weitere Destinationen werden durch das Management von Wataniya in Kürze bekanntgegeben. Wataniya Airways beschäftigt bereits 31 Piloten und 51 Flugbegleiter, die neben den Angestellten am Boden für einen reibungslosen Flugbetrieb sorgen werden.
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