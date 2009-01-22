Wataniya Airways holt ersten Airbus A320 ab

Die neue Airline aus Kuwait konnte am 21. Januar 2009 ihren ersten von sieben Airbus A320 Kurz- bis Mittelstreckenjet in Empfang nehmen.

Die neue Airline aus Kuwait konnte am 22. Januar 2009 ihren ersten von sieben Airbus A320 Kurz- bis Mittelstreckenjet in Empfang nehmen.