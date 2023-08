VEB Leasing kauft Superjet 100

Der Auftrag über vierundzwanzig Superjet 100 Verkehrsflugzeuge wurde während der MAKS 2011 in Moskau bekannt gegeben.

VEB Leasing ist ein Bereich von Russlands Corporation Bank for Development. Die vierundzwanzig SSJ100 Superjets werden voraussichtlich an UTair weiter vermietet. Der Auftragswert entspricht nach Listenpreisen einem Volumen von 760,8 Millionen US Dollar. UTair will die Jest für die Weiterentwicklung ihres Streckennetzes und für die Erneuerung der Flotte einsetzten.