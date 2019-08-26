Singapore meldet Julizahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Juli 2019 flogen mit Singapore Airlines 1,912 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Wachstum von 7,8 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Singapur hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 7,7 Prozent auf 11,130 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 7,3 Prozent auf 9,565 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,9 Prozent verschlechtert.

Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 103 Tausend Tonnen und schwächte sich somit um 5,1 Prozent ab.

Die Airlines aus der Singapore Gruppe konnten im Berichtsmonat Juli 2019 insgesamt 3,297 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 6,3 Prozent.