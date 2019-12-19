Singapore meldet Novemberzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im November 2019 flogen mit Singapore Airlines 1,925 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Zuwachs von 11,4 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im November die Verkehrsleistung um 6,6 Prozent auf 11,033 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich gleichzeitig um 10,2 Prozent auf 9,348 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,8 Prozentpunkte auf 84,7 Prozent verbessert.

SIA Cargo transportierte im November 111,4 Tausend Tonnen Luftfracht, das entspricht einem Rückgang von 4,5 Prozent.

Die ganze Singapore Airlines Gruppe konnte im Berichtsmonat November insgesamt 3,268 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 8,6 Prozent.