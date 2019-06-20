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Singapore meldet mehr Passagiere

20.06.2019 PS
Singapore Airlines Airbus A380
Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Mai 2019 flogen mit Singapore Airlines 1,807 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 9,7 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um acht Prozent auf 10,937 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 9,5 Prozent auf 8,729 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent.

Die transportierte Frachtleistung erreichte 107,8 Tausend Tonnen und hat sich somit um 3,1 Prozent verschlechtert.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Mai insgesamt 3,046 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,4 Prozent.

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