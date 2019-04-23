Singapore mit mehr Passagieren

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im März 2019 flogen mit Singapore Airlines 1,794 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 6,7 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat verglichen mit dem Vorjahresmärz die Verkehrsleistung um 8,3 Prozent auf 10,795 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage konnte um 6,6 Prozent auf 8,742 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte werden. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 81,0 Prozent.

Die transportierte Fracht erreichte 114,3 Tausend Tonnen und verbesserte sich somit um 0,9 Prozent.

Mit allen Airlines der Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat März 2019 insgesamt 3,111 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.