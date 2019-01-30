Singapore meldet Dezemberzahlen
Im Dezember 2018 flogen mit Singapore Airlines 1,856 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 5,8 Prozent.
Der Flag Carrier von Singapur hat im Dezember die Verkehrsleistung um 5,5 Prozent auf 10,816 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,8 Prozent auf 9,246 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 85,5 Prozent.
Singapore Cargo konnte im Dezember insgesamt 112,5 Tausend Tonnen an Post und Luftfracht transportieren, das entspricht einem Minus von 2,3 Prozent.
Die ganze Singapore Airlines Gruppe konnte im Berichtsmonat Dezember 2018 insgesamt 3,273 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,9 Prozent.