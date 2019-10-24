Singapore mit mehr Passagieren

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im September 2019 flogen mit Singapore Airlines 1,838 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Zunahme von 9,3 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresseptember um 7,9 Prozent auf 10,747 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 9,2 Prozent auf 9,176 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um einen Prozentpunkt auf 85,4 Prozent verbessert.

Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 103,3 Tausend Tonnen und verschlechterte sich somit um 7,4 Prozent.

Konzernweit konnte Singapore Airlines und ihre Tochter Airlines insgesamt 3,119 Millionen Passagier an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,6 Prozent.