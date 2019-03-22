Singapore meldet mehr Passagiere

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Februar 2019 flogen mit Singapore Airlines 1,579 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 7,6 Prozent.

Der Flag Carrier aus Singapur hat im Februar die Verkehrsleistung verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 8,5 Prozent auf 9,772 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 9,1 Prozent auf 7,857 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht erreichte 82,4 Tausend Tonnen und verschlechterte sich somit um 11,3 Prozent.

Mit allen Airlines der Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat Februar 2019 insgesamt 2,793 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 6,8 Prozent.