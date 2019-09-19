Singapore meldet Augustzahlen

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im August 2019 flogen mit Singapore Airlines 1,915 Millionen Passagiere, das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 7,6 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresaugust um 6,2 Prozent auf 11,096 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 8,1 Prozent auf 9,574 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,5 Prozentpunkte 86,3 Prozent verbessert.

Singapore Airlines transportierte im Berichtsmonat August insgesamt 102 Tausend Tonnen Fracht, das entspricht einem Rückgang von 8,8 Prozent.

Mit allen Airlines aus dem Singapore Airlines Konzern flogen im Berichtsmonat August 3,313 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.