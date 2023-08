US Airways bietet bald Direktflüge nach Israel an

US Airways wird ab nächstem Juli tägliche Direktflüge von Philadelphia nach Tel Aviv anbieten.

Damit reagiert sie auf das erwartete steigende Interesse der US Touristen an Israel. Bereits 2007 konnte eine Rekordzahl von 500.000 US-amerikanischen Besuchern in Israel verzeichnet werden. Auf dem 5.700 Meilen Flug sollen A330-400 Flugzeuge eingesetzt werden. US Airways wäre damit die dritte US Fluggesellschaft, die Direktflüge aus den USA nach Israel anbietet. Seit März bietet US Airways bereits Flüge von London Heathrow nach Tel Aviv an.