IAG mit mehr Passagieren

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Januar 2018 insgesamt 7,190 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 7,5 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Januar um 2,8 Prozent auf 23,759 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,2 Prozent auf 18,636 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 78,4 Prozent verbessert.

Im Cargo Bereich absolvierten die drei Airlines insgesamt 431 Millionen Tonnenkilometer, das waren 0,6 Prozent weniger als im Vorjahresjanuar.

Im vergangenen Jahr konnten die International Airlines Group Airlines insgesamt 104,829 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent.