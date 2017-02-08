IAG mit mehr Passagieren

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Januar 2017 6,687 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 5,5 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Januar um 5,1 Prozent auf 23,103 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,4 Prozent auf 18,058 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf 78,2 Prozent verbessert.

Im Cargo Bereich absolvierten die drei Airlines insgesamt 434 Millionen Tonnenkilometer, das waren 2,8 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Im vergangenen Jahr konnten die International Airlines Group Airlines insgesamt 100,675 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent, rechnet man die Zahlen von Aer Lingus heraus, dann konnte IAG immer noch um 6,3 Prozent wachsen.