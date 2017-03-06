IAG meldet mehr Passagiere

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Februar 2017 insgesamt 6,543 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 2,7 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Februar um 2,2 Prozent auf 21,039 Milliarden ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,9 Prozent auf 16,411 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,6 Prozentpunkte auf 78,0 Prozent verbessert.

Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 432 Millionen Tonnenkilometer, das waren 0,9 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Im vergangenen Jahr konnten die International Airlines Group Airlines insgesamt 100,675 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent, rechnet man die Zahlen von Aer Lingus heraus, dann konnte IAG immer noch um 6,3 Prozent wachsen.