IAG meldet mehr Passagiere

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling (IAG) transportierten im Dezember 2016 insgesamt 7,065 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember ist dies ein Plus von 4,9 Prozent.

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Dezember um 3,1 Prozent auf 23,030 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,9 Prozent auf 18,241 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,6 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent verbessert.

Im laufenden Jahr konnten die International Airlines Group Airlines insgesamt 100,675 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent, rechnet man die Zahlen von Aer Lingus heraus, dann konnte IAG immer noch um 6,3 Prozent wachsen.