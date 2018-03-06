IAG meldet mehr Passagiere

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Februar 2018 insgesamt 7,096 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 8,5 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Februar um 3,5 Prozent auf 21,775 Milliarden ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,8 Prozent auf 17,356 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,7 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent verbessert.

Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 427 Millionen Tonnenkilometer, das waren 1,1 Prozent weniger als im Vorjahresfebruar.

Im vergangenen Jahr konnten die International Airlines Group Airlines insgesamt 104,829 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent.