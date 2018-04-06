IAG Airlines mit mehr Passagieren

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen und melden die Passagierzahlen zusammen, die Gruppe konnte im März kräftig zulegen.

Die Airlines in der IAG Gruppe transportierten im März 2018 insgesamt 8,667 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Passagierwachstum von 9,5 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat März um 5,8 Prozent auf 25,559 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um neun Prozent auf 21,229 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 2,5 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent verbessern.