IAG Airlines melden Aprilzahlen

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im April 2017 insgesamt 8,798 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 10,3 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat April um vier Prozent auf 25,329 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um zehn Prozent auf 21,045 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 4,5 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent verbessert.

Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 466 Millionen Tonnenkilometer, das waren 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresapril.