IAG Airlines mit mehr Passagieren

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im März 2017 insgesamt 7,917 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Passagierwachstum von 3,4 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat März um 2,4 Prozent auf 24,162 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,6 Prozent auf 19,475 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 80,6 Prozent verbessert.

Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 501 Millionen Tonnenkilometer, das waren 6,6 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.