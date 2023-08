Turkish will LOT nicht

Turkish Airlines soll von der polnischen Regierung angefragt worden sein, eine grössere Investition in LOT Polish Airlines zu tätigen, lehnte jedoch ab.

Letzte Woche hatte die Airline auf die Spekulationen in der Presse reagiert und gesagt, sie sei offen, als Teil ihrer Wachstumsstrategie alle Möglichkeiten zu prüfen und habe aber diesbezüglich keine spezifische Motivationen. Zurzeit gehört LOT zu 68 Prozent dem polnischen Staat. Auch Lufthansa, eine favorisierte Partnerin der LOT, scheint keine Pläne zur Übernahme zu haben. Turkish Airlines versucht inzwischen ihre Präsenz am Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi zu erhöhen und eine Partnerschaft mit Thai Airways aufzubauen, um einen besseren Anschluss in den südöstlichen Teil Asiens und in Australien zu erhalten.