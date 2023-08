THY bestellt weitere A330 von Airbus

Turkish Airlines hat Kaufoptionen für drei A330 Maschinen umgewandelt und erwartet deren Lieferungen für 2012.

Ausserdem will die Airline zwei A330-200F kaufen. Einer der Frachter soll in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres, der zweite in der ersten Hälfte des Jahres 2011 geliefert werden. Rolls-Royce gab bekannt, die Firma habe eine Bestellung für Trent 700 Motoren im Wert von US$350 Millionen von Turkish Airlines erhalten. Im August bestellte die Airline sieben A330-300, diese Flugzeuge sollen nächsten September geliefert werden.