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THY bestellt weitere A330 von Airbus

03.11.2009 PSEN
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Turkish Airlines hat Kaufoptionen für drei A330 Maschinen umgewandelt und erwartet deren Lieferungen für 2012.

Ausserdem will die Airline zwei A330-200F kaufen. Einer der Frachter soll in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres, der zweite in der ersten Hälfte des Jahres 2011 geliefert werden. Rolls-Royce gab bekannt, die Firma habe eine Bestellung für Trent 700 Motoren im Wert von US$350 Millionen von Turkish Airlines erhalten. Im August bestellte die Airline sieben A330-300, diese Flugzeuge sollen nächsten September geliefert werden.
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