Streiks in Irland

Die irischen Fluglotsen wollen heute Nachmittag streiken, Aer Lingus und Ryanair haben bereits einige Flüge storniert.

Die Passagiere an den irischen Flughäfen Dublin, Shannon und Cork bereiten sich auf Flugverspätungen und Stornierungen vor. Die Fluglotsen wollen zwischen 14 und 16 Uhr heute Nachmittag ihre Arbeit niederlegen. Sie protestieren damit gegen die Entlassung von 15 Mitarbeitern, welche angeblich den neuen technischen Anforderungen nicht gerecht wurden. Aer Lingus hat bereits 64 Flüge abgesagt und Ryanair weitere 48, die irische Luftfahrtbehörde warnt vor bis zu 150 betroffenen Flügen. Sie drängte die Gewerkschafter ausserdem, auf einen Streik zu verzichten und lehnte Lohnerhöhungsforderungen kategorisch ab, diese seien in der aktuellen Wirtschaftslage nicht finanzierbar. Das Gehalt eines irischen Fluglotsen liegt weit unter dem europäischen Durchschnittslohn.