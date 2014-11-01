Ventus

Schempp-Hirth: Ventus Der Ventus ist das Nachfolgemodell des Mini-Nimbus. Er wird heute zugunsten des Ventus 2 nicht mehr gebaut. Spannweite: 17,60 m, Länge: 6,58 m, Beste Gleitzahl: 49 bei 110 km/h

Der Ventus stellt den Nachfolger des Mini-Nimbus dar. Der Ventus a ist für Piloten bis zu einer Körpergrösse von 1,75 m gebaut worden. Er unterscheidet sich vom Ventus b durch seinen um 23 cm kürzeren und 8 cm schmaleren Rumpf. Die Tragflächen des Ventus sind in Dreifachtrapezform gebaut und das Flügelprofil erheblich ist dünner als das des Mini-Nimbus. Der gesamte Flügel ist aus Kohlefaser gebaut. Statt der normalenSchempp-Hirth-Bremsklappen, wurde für den Ventus a und b das Dreh-Bremsklappen-System des Nimbus-2C verwendet. Erst der Ventus c hatte wieder die normalen doppelstöckigen Bremsklappen. Die Spannweite des Ventus c beträgt mit Aufsteckflügeln 17,60 m, statt der üblichen 15 m. Auch gab es für die letzte Ventus Version zwei Varianten in der Bauweise: die übliche Glasfaserbauweise oder die leichtere Hybrid-Bauweise (Kevlar-, Kohle- und Glasfaser).

Ventus c (Foto: Marc Michel, GNU Licence)

Technische Daten: Ventus c

Konstrukteur: Klaus Holighaus

Hersteller: Schempp-Hirth

Serienbau: ab 1980, heute zugunsten des Ventus 2 eingestellt

Hergestellt insgesamt: 612 (alle Baureihen)

Wettbewerbsklasse: Rennklasse

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 1980 (Ventus b)

