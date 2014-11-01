Ventus
Schempp-Hirth: Ventus Der Ventus ist das Nachfolgemodell des Mini-Nimbus. Er wird heute zugunsten des Ventus 2 nicht mehr gebaut. Spannweite: 17,60 m, Länge: 6,58 m, Beste Gleitzahl: 49 bei 110 km/h
Der Ventus stellt den Nachfolger des Mini-Nimbus dar. Der Ventus a ist für Piloten bis zu einer Körpergrösse von 1,75 m gebaut worden. Er unterscheidet sich vom Ventus b durch seinen um 23 cm kürzeren und 8 cm schmaleren Rumpf. Die Tragflächen des Ventus sind in Dreifachtrapezform gebaut und das Flügelprofil erheblich ist dünner als das des Mini-Nimbus. Der gesamte Flügel ist aus Kohlefaser gebaut. Statt der normalenSchempp-Hirth-Bremsklappen, wurde für den Ventus a und b das Dreh-Bremsklappen-System des Nimbus-2C verwendet. Erst der Ventus c hatte wieder die normalen doppelstöckigen Bremsklappen. Die Spannweite des Ventus c beträgt mit Aufsteckflügeln 17,60 m, statt der üblichen 15 m. Auch gab es für die letzte Ventus Version zwei Varianten in der Bauweise: die übliche Glasfaserbauweise oder die leichtere Hybrid-Bauweise (Kevlar-, Kohle- und Glasfaser).
Technische Daten: Ventus c
Konstrukteur: Klaus Holighaus
Hersteller: Schempp-Hirth
Serienbau: ab 1980, heute zugunsten des Ventus 2 eingestellt
Hergestellt insgesamt: 612 (alle Baureihen)
Wettbewerbsklasse: Rennklasse
Anzahl Sitzplätze: 1
Erstflug: 1980 (Ventus b)
|Spannweite:
|17,60 m
|Länge:
|6,58 m
|Flügelfläche:
|10,15 m²
|Flügelprofil:
|Wortmann, Althaus, Holighaus (14%)
|Flächenbelastung:
|29,5 kg/m2 bis 50 kg/m2
|Streckung:
|30,51
|Leitwerk:
|gedämpftes T-Leitwerk
|Maximale Abflugmasse:
|525 kg
|Rüstgewicht:
|244 kg
|Wasserballast:
|168 l
|Höchstgeschwindigkeit:
|270 km/h
|Manövergeschwindigkeit:
|200 km/h
|Geringstes Sinken:
|0,51 m/s bei 85 km/h
|Bestes Gleiten:
|49 bei 110 km/h
|Bauweise:
|GFK